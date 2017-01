Stockmanni müügitulu jätkuvalt langeb

Kaubamajaketi Stockmann müüginumbrid langesid möödunud aastal taas, vahendab Yle. Kogu grupi käive langes mullu 5,3 protsenti võrreldes 2015. aastaga. Ettevõtte müügikäive oli mullu 1,165 miljardit eurot. Kuigi müügitulu jätkuvalt langeb, jõudis grupp kasumisse, rõhutas ettevõtte tegevjuht Lauri Veijalainen. Ka lähitulevikuks ennustab ta grupile kasumit. Samas aastatel 2014 ja 2015 oli ettevõte kahjumis.

«Me keskendusime 2016. aastal Stockmanni kasumlikkusse parandamisele,» ütles Stockmann Grupi juht pressiteate vahendusel. Ta selgitas, et häid tulemusi näitas Baltikumi kaubamajades olnud jõulupood ning moeosakondade müügitulu näitas kena kasvu. Need sammud, mis astuti kulude kokkuhoiu suunal annavad tema sõnul kindlustunde, et ettevõte jätkab ka sel aastal kasumis.

Detsembris langesid Stockmanni müüginumbrid 8,8 protsendi võrra. Samas Soomes oli selle taga Stockmanni kaubamaja Oulus, mis sel kuul ka suleti.