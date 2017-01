Palo: mu tunnetus ütleb, et Work in Estonia projekt tuleks lõpetada

«Mul ei ole tuua statistikat või konkreetseid numbreid, et kas see on õnnestunud või mitte, aga mul on tunnetus, et pigem ei ole [Work in Estonia] ennast õigustanud sellisel moel,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, vahendab ERRi uudisteportaal.

Sadu tuhandeid eurosid maksma läinud projekti eesmärk oli meelitada Eestisse kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid, näiteks IT-spetsialiste.

«Ootame uue juhi ära ja vaatame, mis me sellega teeme. /.../ Kas sellega on üldse mõtet jätkata või jätkata muul kujul, seda tuleb alles vaadata,» märkis minister. Palo toonitas, et kõik projektid ei saagi õnnestuda ja sellega tuleb ka arvestada.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.