Fiat Chrysleri heitmeskandaal ei näi Eestit puudutavat

USA keskkonnakaitseamet kahtlustab, et maailma suuruselt seitsmes autotootja on võltsinud ja varjanud 104 000 diiselmootoriga Jeep Grand Cherokee ja Dodge Rami heitmenäitajaid.

Mõlema automargi Eesti edasimüüjad ütlesid Postimehele, et neil puuduvad andmed, et mõni petutarkvaraga sõiduk ka Eesti teedel liiguks. «Antud süüdistus puudutab ikkagi USA sõidukeid ja tõenäoliselt ongi süüdistuse all vaid seal müüdud autod,» ütles Jeepi edasimüüja Silberauto AS-i turundusosakonna juht Jana Ribelis.

Dodge Rami edasimüüja Ameerika Autoteeninduse OÜ juhataja Rasmus Schneideri sõnul ei ole tootja neid teavitanud, et skandaal võiks kuidagi puudutada Eestis müüdud sõidukeid. Ta pidas seda väga ebatõenäoliseks, kuna diiselmootoriga Dodge Rame sõidab siinmail vaid paarkümmend tükki.

Kui Volkswagen autode emissioonipettus puudutas hinnanguliselt 11 miljonit autot üle maailma, siis Fiat Chrysler on hetkel uurimise all vaid 104 000 sõidukiga, mis on toodetud aastatel 2014–2016. Maanteeamet on varem öelnud, et Eesti teedel oli kokku üle 17 000 võltsitud lämmastikoksiidi ja süsinikdioksiidi näitudega Volkswagen Groupi sõidukit.

Neljapäeval lahvatanud Fiat Chrysleri skandaal on teine sarnane juhtum pärast Volkswageni pettuse avalikuks tulekut 2015. aasta sügisel. Samas on praeguseks teada, et kui Volkswagen manipuleeris heitmenäite teadlikult ning on selle ka üles tunnistanud, siis Fiat Chrysleri juhtumis on veel palju lahtist.

USA keskkonnakaitseameti asejuht Cynthia Giles ütles, et esialgu saab autotootjat süüdistada heitmenäitude andmete varjamises. Tema sõnul on Fiat Chrysler jätnud avalikustamata kaheksa heitgaasi kontrolliseadeldise näidud, mis emissioonide hulka testimise ajal muutsid. Seetõttu on amet algatanud põhjalikuma uurimise, mis peaks välja selgitama, miks ei soovinud autogigant tarkvara avalikustada ja kas selle taga oli pahatahtlik petmine.