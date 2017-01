Kuidas panna hotellid ja lennufirmad sulle maksma?

Snapchat ostis 2014. aastal ära Utah elaniku Garrett Gee ja tema kahe sõbra asutatud ettevõtte Scan. Selle tehnoloogia on aluseks Snapcode`ile, mis võimaldab Snapchati kasutajatel üksteist nutitelefonidega tuvastada, kirjutab BusinessInsider.

Gee pani saadud raha hoiusele ja lõpetas pärast lühikest töötamist suhte Snapchatiga. «Tahtsin oma elu tagasi saada,» ütles praeguseks 28-aastane Gee. «Ma funktsioneerin paremini kui olen vaba ja elan iseendale.»

Töötamise asemel suundus Gee ümbermaailmareisile koos oma naise Jessica ja kahe väikese lapsega. Sealjuures ei kasutanud ta reisi tarbeks Snapchatilt saadud raha, vaid paar müüs kogu oma vara maha ning plaanis selle 45 000 dollari eest reisida pool aastat.

Viie kuu pärast oli neil alles vaid 5000 dollarit, hoolimata säästlikust rahakasutusest ja odavaimate lendude ostmisest. Ent just samal ajal hakkas neile sotsiaalmeedia kaudu nii palju tähelepanu tekkima, et hotellid ja lennufirmad hakkasid pakkuma neile tasuta teenuseid. Ja veel hiljem nad juba maksid neile nende teenuste kasutamise eest. Gee nentis, et just vahetult enne seda, kui neil 45 000 dollarit täielikult otsa sai, hakkas raha jälle sisse tulema.

Praeguseks toob nende blogi nii palju sisse, et katab täielikult nende elamiskulud. Ka veel aasta hiljem pole Gee pidanud hakkama oma Snapchatist saadud raha kulutama. «Olen seda turvaliselt säästnud ja investeerinud, » rääkis Gee. «Olen veel noor ja ei taha muutuda mugavaks. Olen valmis uuesti nullist alustama ja ennast üles töötama.»

Nende sotsiaalmeediakontodel on 455 000 jälgijat Instagramis ja 41 500 jälgijat You Tube`is. Nad kulutavad oma kontode haldamisele nädalas kahe peale vaid 20 tundi.