Liisa Oviir: Eesti laulupidu võiks jõuda James Bondi avakaadritesse

Parlamendisaadik Liisa Oviir kohtub täna peaminister Jüri Ratasega, lootuses saada toetust oma ideele algatada riiklikke institutsioone hõlmav Team Estonia, mis oleks kompetentsikeskus strateegiliste välisinvesteeringute meelitamiseks ja Eesti läbimurdeliseks tutvustamiseks maailmas, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Oma liftikõnes olen Jüri Ratasele öelnud, et esimene pääsuke oleks strateegilise investeerija leidmine konverentsikeskusele, kas see siis tuleb linnahalli või kusagile mujale,» sõnas Oviir, lisades, et neid valdkondi on muidugi ka teisi.

«Team Estonia fookuses võiksid olla suured kampaaniad, mis nõuavad teistsuguseid rahastamisvõimalusi. Üks mu soove on, et oleksime järgmise «James Bondi» avakaadrites, et seal oleks näiteks Eesti ja Tallinn ja laulupidu ning Bond püüaks kurikaela näiteks laulukaare peal. See oleks väga suur ja mõjus asi, kuidas saada riigi tuntust suurendada,» selgitas endine ettevõtlusminister.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.