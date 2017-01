Leedo vaidlustas kohtus St. Ola arestimise

«Nimetatud määrusele esitas OÜ St. Ola Maritime esindaja vandeadvokaat Kristel Valk määruskaebuse,» ütles kohtu pressiesindaja Annali Vilu BNS-ile. Ta lisas, et kohus ei ole tänaseks veel määruskaebuse osas seisukohta võtnud ning ringkonnakohtusse ei ole see jõudnud.

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinemere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot. Hagi tagamiseks on kohus teinud ettevõtte taotluse alusel ka määruse St. Ola Maritime'ile kuuluva parvlaeva St. Ola arestimiseks.

Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ väitis seepeale aga omakorda, et AS-i Saarte Liinid väidetav nõue on Väinamere Liinid OÜ, mitte parvlaeva St. Ola omanikfirma OÜ St.Ola Maritime vastu ja seetõttu on juba ainuüksi teise äriühingu vara arestimine täiesti põhjendamatud.

Lisaks on ettevõtte sõnul nende nõue Saarte Liinidega nõuded tasaarveldanud. «Väinamere Liinid esitas möödunud aastal nõuded Saarte Liinide vastu, kuna sadamate haldaja jättis täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused,» teatas ettevõte.

Sellest tulenevalt olevat Väinamere Liinid vedajana olulist kahju kannatanud. «Saarte Liinid pole aga võlgnevusi tasunud ja Väinamere Liinide nõuded ületavad AS-i Saarte Liinid nõudeid. Seetõttu ei ole Väinamere Liinid OÜ-l võlgnevust AS-i Saarte Liinid ees, kuna vastastikused nõuded on Väinamere Liinide poolt tasaarvestatud,» märkis ettevõte.