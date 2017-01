Riito võlausaldajate nimekirja ümbritseb saladuseloor

Detsembris algatatud Riito saneerimismenetluses on nüüd teele läinud saneerimiskava, mis võtab Riito majandusseisu üksipulgi lahti, vahendab Äripäev. Küll aga ei mõista konkurendist ehitusfirma Bauschmidti saneerimisnõustaja ja vandeadvokaat Veli Kraavi, miks jääb samas varjatuks, kes on Riito võlausaldajad.

Riito saneerimisnõustaja, vandeadvokaadi Veikko Toomere sõnul rikuks ta nimekirja avaldades aga võlausaldajate privaatsust ning ainus, mis ta soostus avaldama, on see, et suurimate võlausaldajate seas ei ole krediidiasutusi või eraisikuid, ainult alltöövõtjad.

Bauschmidti saneerimisel aitav Veli Kraavi suhtumine on teine: «Mis saladus see ikka on, mina pole seda oma praktikas saladuses hoidnud.»

