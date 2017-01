Araabia Ühendemiraadid asuvad Guardtime'i tehnoloogiat tervisesektoris testima

«Me oleme väga elevil koostöö üle telekommunikatsiooni ettevõttega Du, viimaks blokiahela tehnoloogia Araabia Ühendemiraatidesse,» lausus Guardtime'i tegevjuht Mike Gault, vahendab International Business Times.

Just koostöös kohaliku telekomettevõttega Du hakkab NMC Health testima Guardtime'i tehnoloogiat. Tegemist on Araabia Ühendemiraatide peaministri büroo all tegutseva üleilmse blokiahela nõukogu raames toimuva pilootprojektiga.

Pilootprojekti käigus luuakse blokiahela tehnoloogial põhinev elektrooniline terviselugude andmebaas, mis peaks muutma senise andmebaasi pidamise terviklikumaks ning suurendama tervishoiuteenuse pakkuja ja patsiendi vahel vahetatava info turvalisust.

Kuivõrd esimesed katsetused on juba edukaks osutunud, ütles Du uute ärimudelite ja innovatsiooni juht Carlos Domingo, et peagi hakatakse ühiselt uurima võimalusi, kuidas teisigi seadmeid süsteemi liita ning seeläbi tehnoloogia kasutusele lisaväärtust lisada.

«Guardtime'i blokiahela tehnoloogia on ideaalne lahendus ükskõik millisele riigile, mis otsib võimalusi tervisesektoris, nutilinnades ja e-valitsemises läbipaistvuse, auditeeritavuse ja turvalisuse pakkumiseks,» märkis Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves, kes on ka maailma majandusfoorumi blokiahela tehnoloogia töörühma üks juhtidest.

Guardtime'i loodud tehnoloogia kasutab Keyless Signature Infrastructure (KSI) blokiahela tehnoloogiat, mis võimaldab krüptoloogiliselt allkirjastada suuri andmebaase. NMC Health on terviseteenuste pakkuja, kelle alla kuulub 30 tervishoiuasutust, mis teenindab üle 11 000 patsendi päevas.

Eesti on olnud esimene riik, mis hakkas rakendama blokiahela tehnoloogiat riiklike andmebaaside turvamiseks, suurendamaks nende turvalisust ja kaitsmaks võimalike küberrünnakute vastu.