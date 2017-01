USA süüdistab Fiat Chryslerit heitmenäitajate võltsimises

USA keskkonnakaitseameti sõnul on autotootja varustanud 104 000 Jeep Grand Cherokee'd ja Dodge Rami sellise tarkvaraga, mis võimaldab testimise ajal eelkõige lämmastikoksiidi emissioonide hulka madalamana näidata kui need tegelikult on. Seetõttu paiskavad need sõidukid teedel rohkem heitmeid õhku kui seaduses lubatud, eriti mis puudutab suurel kiirusel sõitmist, kirjutab Wall Street Journal.

Tegemist on teise sarnase süüdistusega pärast Volkswageni skandaali 2015. aasta sügisel. Samas on praeguseks teada, et kui Volkswagen manipuleeris heitmenäite teadlikult ning on selle ka üles tunnistanud, siis Ford Chrysleri puhul on see veel ebaselge.

USA keskkonnakaitseameti asejuht Cynthia Giles ütles, et esialgu saab süüdistada heitmenäitude andmete varjamises. Tema sõnul on Fiat Chrysler jätnud avalikustamata kaheksa heitgaasi kontrolliseadeldise näidud, mis emissioonide hulka testimise ajal muutsid. Seetõttu on amet algatanud põhjalikuma uurimise, mis peaks välja selgitama, miks ei soovinud autogigant tarkvara avalikustada ja kas selle taga oli pahatahtlik petmine.

Fiat Chrysleri juht Sergio Marchionne on jõuliselt kõik süüdistused ümber lükanud. «Me ei ole midagi ebaseaduslikku teinud,» ütles Marchionne neljapäevasel konverentsikõnel ajakirjanikele. Tema sõnul ei ole praegusel juhtuminil ja Volkswageni kaasusel midagi ühist. «USA keskkonnakaitseamet arvab, et me oleme kõik kriminaalid, aga me ole kuidagi seadust rikkunud,» lisas ta.

Marchionne sõnul tuli USA ametkond süüdistusega välja väga kummalisel ajal ja selle taga võib näha lahkuva Obama admistratsiooni püüdu karistada igasuguseid heitmenäitajate rikkumisi nii karmilt kui võimalik ja keskkonnakaitseameti liigset agarust. Lisaks tuli see avalikuks päev pärast seda, kui eelmine patustaja Volkswagen maksis 4,3 miljardi euro suuruse trahiv.

Süüdistused Fiat Chrysleri vastu puudutavad 2014-2016. aastal toodetud 104 000 Jeep Grand Cherokee'd ja Dodge Rami mudelit. Lisaks teatas ettevõte, et süüdistuse saanud diiselmootorid on veel 600 000 Euroopa autol. Sarnaselt Volkswagenitele on sõidukid kasutajate jaoks ohutud ja praegu ei kavatseta neid veel tagasi kutsuda.

Skandaalse uudise peale läks autokontserni aktsia nii Milano kui ka New Yorgi börsil vabalangusesse. New Yorgi börsil kukkus Fiat Chrysleri aktsia hind vahetult pärast uudise teatavaks saamist 18 protsenti, pärast mida kauplemine pooleks tunniks peatati. Päeva lõpuks aktsia hinnalangus taandus 10,28 protsendini ning 9,95 dollarini.

Milano börsil kukkus Fiat Chrysleri aktsia hind 16,14 protsenti 8,78 eurole. Täna alustas Fiat Chrysleri aktsia Milano börsil kuueprotsendilise tõusuga.