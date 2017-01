Sõnajalad alustavad Ida-Virumaal tuulikuosade tootmist

«Tegemist on osaga suuremast plaanist alustada Eestis suuremahulist ja ekspordile suunatud tuulikutööstust. Kuna plaanime referentspargi rajada Ida-Virumaale Aidusse, siis oleme võtnud eesmärgiks rajada ka tööstus just sellesse piirkonda. Järgmiseks sammuks on labade tootmise tehas, mis plaanitakse Aidusse tuulepargi alale,» ütles AS Eleon juhatuse esimees Oleg Sõnajalg.

Ida-Virumaal Kohtla-Järvel asuv Remeksi Keskus AS-i tehas hakkab tootma AS-ile Eleon suuri tuulikukomponente, muu hulgas generaatori korpuseid, pearaame ja tornidetaile, mis saavad esmase rakenduse Aidusse rajatavas kodumaise tehnoloogiaga Eleoni tuulikute referentspargis. Ettevõte jätkab koostööd ka Tallinnas paikneva tööstusettevõttega AS E-Profiil.

«Kui palju meie tootmisvõimsusest hakkab lõpuks paiknema Eestis ja Ida-Virumaal, sõltub lõpuks paraku paljuski valitsuse otsustest. Me ei oota riigilt toetustena rahamägesid, vaid seda, et ei hävitataks ausal konkurentsil põhinevat tuuleenergeetika turgu,» lisas Sõnajalg.

«AS-iga Eleon allkirjastatud pikaajaline leping võimaldab meil tõhusalt kasutada olemasolevat tootmisvõimekust, säilitada 265 inimese töökoht ja tulevikus ehk isegi juurde palgata,» rääkis AS-i Remeksi Keskus direktor Vladimir Pupkevich. Ta lisas, et see süvendab ka kindlust tulevikuks.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis arendab multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal. Tuulik on läbinud edukalt võrgukatsetused ja käimas on seeriatootmise ettevalmistamine. Seeriatootmine hakkab toimuma Ida-Virumaal Aidus, kus valmistatakse ette ka 100 MW võimsusega referentsparki. Lõppeval aastal on 3MW Eleon tootnud rekordiliselt 11,2 GWh.

AS Remeksi Keskus on asutatud 1994. aastal. Ettevõte keskendub tööstusseadmete ja suuregabariitsete metallkonstruktsioonide tootmisele. Ettevõte on teinud alltöövõtu korras metallkonstruktsioone rahvusvahelistele firmadele nagu Konecranes Finland, Sandvik, Valmet Technologies, Andritz jpt. 2012.–2015. aastal tehti töid ka Viru Keemia Grupp AS-ile.