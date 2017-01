Hea aasta teinud Eften maksab 12,2 miljonit eurot dividende

«Möödunud aasta oli läbi senise ajaloo meie kõigi kolme kinnisvarafondi parim majandusaasta. Headele tulemuste saavutamisele aitas kaasa nii varade efektiivne majandamine kui ka üldine ärikinnisvara hinnataseme tõus ehk tootlusmäärade langus,» ütles Eften Capitali tegevjuht ning kinnisvarafondide juht Viljar Arakas.

Ta lisas, et võib julgelt öelda, et Balti ärikinnisvaraturg on 2009. aasta majanduskriisist taastunud ja jõudnud «uuele normaalsusele». Edasisi arenguid on raskem hinnata olukorras, kus ärikinnisvarahinnad on globaalselt teinud viimasel viiel aastal väga tugeva tõusu, ning USA Föderaalreserv on esimese peamise keskpangana asunud intressimäärasid tõstma, lisas Arakas.

Kui vaadata kolme Efteni kinnisvarafondi koondina, siis fondide summaarne varade maht oli aastavahetuse seisuga 492 miljonit eurot, kasvades aastaga peaaegu 50 protsenti, teatas Eften kodulehel.

Fondide kogu omakapitali maht oli 232 miljonit eurot ning puhaskasum kokku 29,2 miljonit võrreldes 16,5 miljoniga 2015. aastal.

Arakase sõnul on fond investeerimistegevuse lõpetanud ja keskendub varade hoidmisele. 2017. aastal plaanib fond jätkata väljumist väiksematest investeeringutest.