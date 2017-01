Põlevkivi kaevandamise uus buum on tulekul

Kui eelmisel kriisiaastal vallandas Viru Keemia Grupp Ojamaa kaevandusest üle saja kaevuri ja aastaseks tootmismahuks jäi vaid 2,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, siis tänavu plaanitakse kaevandada juba 3,9 miljonit tonni. See ületab rohkem kui poole miljoniga ka senise rekordaasta − 2015. aasta tulemust, kirjutab ajaleht Põhjarannik.

VKG Kaevanduste juhatuse liige Margus Kottise kinnitas, et see pole veel sugugi piir, sest 2018. aastal peaks tootmismaht tõusma juba 4,2 miljoni tonnini. Et selliste mahtudeni jõuda, käib praegu vilgas uute kaevurite värbamine. Kui senisel tippajal töötas Ojamaa kaevanduses ligikaudu 500 kaevurit, siis tänavu võib töötajate arv kasvada 535ni.

Samal ajal plaanib kaevemahtude suurenemist alanud aastaks ka Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte Enefit Kaevandused. Ajendiks elektrienergia ja õli turuhindade kasv. «Seetõttu saame enda põlevkivi tootmisvarasid rohkem üles koormata kui 2016. aasta esimesel poolel,» teatas ettevõtte pressiesindaja Jelena Derbneva.

Börsireeglitest tulenevalt avaldab Eesti Energia eelmise aasta kaevandamismahu veebruari lõpus aastaaruandes. 2015. aastal kaevandas ettevõte 15,6 miljonit tonni kaubapõlevkivi. Küll aga on teada, et eelmise aasta novembris kaevandas Eesti Energia 0,9 miljonit tonni põlevkivi, mis on viimaste aastate ühe kuu rekord. Sellest ei jäänud palju maha eelneva kolme kuu tulemus.

VKG kavatseb mahutõusu saavutamiseks üle minna kuupäevasele töönädalale. Eesti Energia töötab aga jaanuarist seitsmel päeval nädalas. Sellist töögraafikut on kavas rakendada perioodidel, mil põlevkivi nõudlus on suur.

