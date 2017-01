Fiati aktsia läks eile vabalangusesse

Maaklerid New Yorgi börsil Fiat Chrysleri tabloo ees.

Fiat Chrysleri aktsia läks eile nii Milano kui ka New Yorgi börsil vabalangusesse pärast seda kui USA keskkonnakaitseamet süüdistas autotootjat, et kahe margi diiselmootoritele on paigutatud tarkvara, mis võimaldas autodel ületada lubatud heitgaaside limiiti.