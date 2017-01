Espressomasinate müük tegi Eestis mullu suure hüppe

Võrreldes 2015. aastaga on JURA maaletooja Rickman Trade OÜ käive kasvanud 36 protsenti. Juhatuse liikme Silver Ritsi sõnul näitab see, et premium-klassi espressomasinate turg Eestis kasvab.

«JURA kasvu vedasid uued kodukasutuseks mõeldud mudelid E8 ja A7, mille letihind on suurusjärgus 1000 eurot. JURA toodete valikus on see keskmine hinnatase, aga kui võtta turgu üldisemalt, on see tublisti üle keskmise,» rääkis Rits.

Tema sõnul on espressomasin eestlaste jaoks pigem piimakohvide valmistamise masin, seadet ostes soovitakse nautida kodus samasugust cappuccino't ja caffe latte't nagu kohvikus.

«Ühe nupuvajutusega piimakohvi valmistavad espressomasinad on muutumas üha tavalisemaks ja ka hinna poolest kättesaadavamaks,» märkis Rits. Põhjusena näeb ta nii kasvavat ostujõudu kui ka tarbija mugavust – inimesed tahavad parimat kohvi vähese vaevaga ja espressomasin just seda võimaldabki.

Ta lisas, et kui varem osteti kontorisse sageli kodukasutuseks mõeldud espressomasin, siis nüüd jõuavad üha enam kontoritesse professionaalseks kasutuseks mõeldud masinad.