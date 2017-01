Fiat Chryslerit süüdistatakse emissioonitulemustega manipuleerimises

Valed heitgaasitulemused puudutavad kokku 104 000 maasturit Jeep Grand Cherokee ja 1500 pikapit Dodge Ram, mis on toodetud alates 2014. aastast, teatas USA keskkonnaagentuur.

Heitgaasi emissioonitulemusi olevat manipuleeritud ebaseadusliku tarkvaraga.

Süüdistused tulenevad uurimisest, mis käivitati seoses Volkswageni diisliskandaaliga.

Fiat Chrysleri tegevjuht Sergio Marchionne ütles, et tema juhitav ettevõte ei ole tegelenud millegi ebaseaduslikuga ega ole püüdnud petta võime. «See on absoluutne jama,» kommenteeris ta uudist ja lisas, et nad on sel teemal võimudega tihedas kontaktis.

Maksimumtrahv, mis võib ettevõtet ees oodata, on ligi 4,6 miljardit dollarit (umbes 4,35 miljardit eurot).