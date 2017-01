Eesti Meedia: Postimees ei toeta libauudiste äri

Äripäeva teemaveeb bestmarketing.ee kirjutas eile, kuidas näiteks Postimees, Saku, Valio, Samsung ja Eesti Pagar avaldavad oma reklaambännereid libauudiste keskkondades, toetades sellega rahaliselt libauudiste äri.

«Meie jaoks on üllatav, et Hando Sinisalu (bestmarketing.ee juht) kas ei tea, kuidas RTB reklaame ostetakse ja serveeritakse, või on lihtsalt pahatahtlik,» ütles Põldoja. RTB ehk real time bidding tähendab ostumudelit, mille puhul reklaami hind selgub nõudluse ja pakkumise suhtes.

«RTB-d kasutades ei ole kunagi päris täpselt võimalik teada, millistele saitidele su reklaam jõuab, sest petturid leiutavad pidevalt skeeme, kuidas Google'i reeglitest mööda hiilida,» lisas Põldoja.

Seetõttu satuvad Google'i reklaamirobotite ja algoritmide abil Eesti ettevõtete reklaamid veebilehtedele, kuhu ettevõtted ise ei soovi reklaami kuvada.