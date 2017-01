Lufthansa kaotas liidrirolli Euroopas

Ryanairiga, kes on teistelt lennufirmadelt meelitanud reisijaid üle meelitanud odavate lennupiletitega, reisis mullu 117 miljonit inimest, mis tähendab 15-protsendilist reisijate kasvu võrreldes 2015. aastaga, vahendab lennundusportaal Aerotime. Samal ajal jäi Lufthansa möödunud aasta reisijate arvuks 109,7 miljonit inimest.

Hästi läks mullu veel teistelgi odavlennufirmadel. Näiteks Ungari odavlennufirma Wixx Air lennutas mullu 19 protsenti enam reisijaid (kokku 22,7 miljonit inimest) võrreldes 2015. aastaga. Norra odavlennufirma Norwegian Air Shuttle kasvatas reisijate arvu 14 protsenti. Nii küündis nendega lennanud inimeste arv mullu 29 miljonini.

Kuigi Lufthansa kaotas Euroopas liidrikoha reisijate arvu arvestades, on jätkuvalt tegemist suurima lennundusgrupiga Euroopas, kui vaadata nende käibenumbreid. Selle taga on asjaolu, et erinevalt konkurentidest pakub Lufthansa rohkem pikamaalende. Ka on ettevõttel erinevalt teistest oma toitlustus- ja hooldusüksused.