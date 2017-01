Sesteri ajutises defitsiidis eelarvete plaan jõudis valitsusse

Rahandusminister Sven Sester tegi kolmapäevasel nõupidamisel valitsuskabinetile ülevaate riigieelarve seaduse muudatustest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Sesteri kava üks idee on lubada koostada riigieelarveid, mis oleksid kuni 0,5 protsendiga SKP-st miinuses, kui varem on eelarve olnud stuktuurses ülejäägis. Arvestust alustatakse 2014. aastast ja tekkinud aastased üle- või puudujäägid liidetakse kokku.

Praegu kehtiv seadus näeb ette, et riigieelarve tuleb koostada nii, et valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon on rahandusministeeriumi majandusprognoosi arvestades tasakaalus või ülejäägis.

Sesteri plaan näeb muuhulgas ka ette, et tulevikus ei koostaks enam eraldi eelarvet ja eelarvestrateegiat, vaid hakkaks koostama nelja-aastaseid eelarveid. Nelja-aastast eelarvet täiendatakse ettepaneku kohaselt igal aastal ühe aasta võrra ja esimene nelja-aastane eelarve koostataks 2019. aastal aastateks 2020-2023.

Uue nelja-aastase eelarve annaks valitsus rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt riigikogule üle edaspidi juba kevadel, mis kiidab selle heaks hiljemalt aasta lõpuks. Kuna valitsus teeb enamuse eelarvepoliitilisi valikuid juba praegu kevadel, siis võimaldaks lahendus anda rahandusministeeriumi hinnangul riigikogule täiendava aja eelarve menetlemiseks.

Samuti võiks rahandusministeeriumi hinnangul edaspidi koostada riigieelarve sama ülesehitusega kui valitsusprogramm. Tegemist oleks ulatusliku muudatusega senises praktikas ja selle elluviimine eeldab põhjalikku eeltööd finantsandmete kogumisel ja andmebaaside haldamisel.

Kui Sesteri plaan saab kabinetinõupidamisel teiste valitsuse liikmete toetuse, peaks rahandusministeerium eelarve baasseaduse muudatuste eelnõu valmis saama aprillikuus. Praegu on ministeeriumis koostamisel eelnõu väljatöötamiskavatsus.