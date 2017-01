E-piim sai esimese Eesti piimatootjana jala Jaapani ukse vahele

«See on kindlasti väga rõõmustav ja läbimurdeline uudis, kuna oleme selle nimel väga pikalt ja põhjalikult tööd teinud ja nüüd lõpuks on tulemus käes,» kommenteeris E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakas Jaapani turule laienemist. Kui tavaliselt on Eesti piimatootjad sealsele turule vaid proovipartiisid müünud, siis käesolev leping tähendab Muraka sõnul pikaajalise, isegi aastakümnete pikkuse regulaarse koostöö algust.

«Jaapan on selline turg, kus mingeid lühiajalisi diile ei tehta. Turul tõmblemine on võõras. Kõik lepingud sünnivad reeglina pikaks ajaks. Sinna on raske jalga ukse vahele saada, aga kui seal sees olla, on see kindel ja turvaline turg,» ütles ta, lisades, et stabiilse turu leidmine mõjub Eesti turu sisesele hinnakõikumisele ja tõmblemisele väga hästi.

Murakase sõnul müüvad nad Jaapanisse esimese poolaasta jooksul 500 tonni Gouda juustu, mis tähendab umbes ühte konteinerit nädalas. Lepingu maksumus jääb umbes 2 miljoni euro kanti. Järgmisel poolaastal tuleb aga uus leping. Kui suur see on, ei osanud Murakas veel praegu öelda. Kuigi E-piim toodab aastas üle 8000 tonni juustu, on kogused Jaapanisse siiski ühe tootja kohta märkimisväärselt suured.

E-piim tegi Jaapani turule sisenemiseks eeltööd mitu aastat. Alguses oli nendega meeskonnas ka Saaremaa Piimatööstus, kuid viimane otsustas Murakase sõnul lõpuks siiski loobuda. Murakas tänas endist ettevõtlusministrit Anne Sullingut, kes on teinud suure töö leidmaks Eesti piimatootjatele uusi turge eelkõige Aasia riikides.

Anne Sulling ütles, et tema roll ettevõtlusministrina oli viia Eesti piimatootjad kokku Jaapani koostööpartneritega. Ta tõi välja, et esialgu ei käivitunud E-piima eksport ladusalt, kuna 2015. aastal kevadel teele pandud juustulaadungid ei vastanud kõigile Jaapani nõuetele.

«E-Piim tegi seejärel üle aasta ennastsalgavat tööd, muuhulgas koostöös Tervisliku Piima Kompetentsikeskusega, et vajalikud nõuded täita ning eksport taaskäivitus väikses mahus Jaapani suunal alles möödunud aasta oktoobris,» märkis Sulling.

Samas on praegusel juhul tegemist esimese suurema juustu tellimusega Jaapanist, rõhutas Sulling. «Oluline on just see, et see ei ole ühekordne tehing, vaid töö käib tellimusmahtude suurendamise nimel edasi.»