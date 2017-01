Windoor esitab Kasahstani vastu peatselt nõude Washingtoni arbitraaži

"Kasahhi riigiprokurör protsestis ühe meie kasuks tehtud ülemkohtu otsuse, tuues aluseks, et Stockholmi kohtu otsuse täitmine ohustab Kasahstani riigi majanduslikku julgeolekut ja territoriaalselt terviklikkust," ütles Windoori nõukogu esimees ja omanik Mailis Lintlom BNS-ile

"Riigikohus vaatas selle asja üle ja leidis, et ilmselgelt Windoori 23-miljonine nõue kõike seda ohustab ja nad ei tunnustanud Stockholmi arbitraažikohtu otsust, mille kasahhid ise olid ka apellatsiooniastmes vaidlustanud, kuid kaotanud," rääkis Lintlom.

Praegu valmistab Windoor tema sõnul ette nõuet Washingtoni arbitraažile ja peab läbirääkimisi rahvusvaheliste nõustajatega. "Ma arvan, et me plaanide järgi esimeses kvartalis ka Washingtoni vahekohtusse nõude ka esitame," ütles Lintlom.

Vastavalt kahe riigi vahel sõlmitud bilateraalsele investeeringute kaitse lepingule teatas Windoor Kasahstani riigile, et on valmis nõude osas läbi rääkima, kuid riik ei reageerinud sellele ning selleks ette nähtud kuuekuuline tähtaeg sai Lintlomi sõnul eelmise aasta lõpus läbi.

Tuginedes registriandmetele, võtab menetlus Washingtoni arbitraažis Lintlomi sõnul aega ligikaudu kolm aastat alates hagi esitamisest. "Midagi pole teha, kui Stockholmi arbitraaž leidis, et meie õigusi on rikutud, kuid kasahhid ei soovi seda otsust täita, eks me siis peame neid sundima viisil, mis on võimalik ehk võttes selle bilateraalse investeeringute lepingu ja esitades nõude riigi vastu. Kui riik rikub konventsioone, millega ta on liitunud, siis see ei saa olla okei."

2012. aastal oktoobris sõlmis Windoor lepingu Kasahstani ettevõttega Baltiskii Dom, mille alusel pidi Windoor projekteerima ja valmistama 25 miljoni euro eest pealinna Astanasse rajatava rahvusvahelise äri- ja konverentsikeskuse klaas-alumiiniumkonstruktsioone.

Hoone asus Kasahstani välisministeeriumi kõrval ning pidi minema ka riigiasutuse käsutusse ametnike ja riiklike külaliste tarbeks. Ministeeriumi kinnisvara haldav ettevõte Diplomat Stroi Servis väljastas projektile ka garantii 25 miljoni euro mahus. Windoorile andis krediidikindlustuse Kredex, mille kasuks Diplomat Stroi Servis seadis hoonele ka hüpoteegi.

Ehituslepingu alusel andis Windoor Baltiskii Domile maksetähtaja kaks aastat. Selle saabumisel aastal 2014 ettevõte Lintlomi sõnul aga kohustusi ei täitnud ning arveid ei tasunud. Seetõttu oli Windoor sunnitud ka lepingu üles ütlema.

"Oleme lepingu täitmiseks vajalikud materjalid tootnud 90 protsendi ulatuses. Praegu seisavad need ehitusplatsil Kasahstanis ja osaliselt meie laos Eestis," ütles Lintlom mullu BNS-ile.

Windoor esitas seega Diplomat Stroi Servisile vastavalt garantiikirjale nõuded kohustuste tasumiseks. Kasahstani riigile kuuluv ettevõte neid täitnud ei ole, samuti on Kasahstani kohus peatanud nõuete täitmiseks algatatud pankrotimenetluse. Samuti on riigi kohus otsustanud tühistada Kredexi kasuks seatud hüpoteegi.

Lisaks on algatatud Kasahstanis kohtuasi Windoorile antud garantii tühistamiseks. Selline tegevus on ettevõtte hinnangul iseäranis üllatav ja tavapäratu, kuna garantiist tulenevad vaidlused on allutatud Stockholmi vahekohtule.

Eesti ja Kasahstan sõlmisid investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu 2011. aastal. Selle alusel tagavad pooled enda territooriumil teise poole investorite investeeringutele täieliku kaitse ja julgeoleku.