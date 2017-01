Windoor kaotas KredExile ka ringkonnakohtus, kuid läheb riigikohtusse

Tallinna Ringkonnakohus nõustus Harju Maakohtu otsusega, mille kohaselt tühistas KredEx Krediidikindlustus 2014. aastal Windoori kindlustuslepingu õiguspäraselt ja põhjendatult ning KredExil puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta. Ringkonnakohus jättis Harju Maakohtu otsuse jõusse.

Kohtus leidis kinnitust asjaolu, et Windoor sõlmis kindlustuslepingu varjates teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid Kasahstanis, mis tõi kaasa kindlustuslepingu tühistamise. Windoori esindaja tunnistas kohtus, et Windoor on sõlminud investeerimislepingu, mis on andnud ostjale aluse oma maksekohustuse täitmisest keelduda. Windoor ei informeerinud KredEx Krediidikindlustust investeerimislepingust, kuigi selline kohustus ettevõttel oli.

Ringkonnakohtu otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Riigikohtusse.

Windoori nõukogu esimees ja omanik Mailis Lintlom pole vaidluses Kredexiga tehtud ringkonnakohtu lahendit veel näinud, kuid ettevõte esitab tema sõnul otsusele kassatsioonkaebuse riigikohtule.

"Ma ei ole otsust veel näinud, aga me ilmselgelt kaebame selle edasi. Ilmselgelt meie nende põhjendustega ei nõustu," rääkis Lintlom BNS-ile.

Kredex kindlustas Windoori projekti Kasahstanis, kus ettevõte pidi projekteerima ja valmistama 25 miljoni euro eest Kasahstani pealinna Astanasse rajatava rahvusvahelise äri- ja konverentsikeskuse klaas-alumiiniumkonstruktsioonid.