Valitsus ei keelustanud karusloomakasvatust

"Maaeluministeerium ei näe põhjust keelustada karusloomakasvatust Eestis. See peaks olema lubatud farmides, kus on täidetud kõik kehtivad loomaheaolu nõuded, välistatud on võõrliikide farmidest loodusesse pääsemine ning sõnnikumajandusel järgitakse kõiki keskkonnaohutuse reegleid," seisab valitsuse pressiteates.

Riigikogu maaelukomisjon arutas 12. detsembri istungil taas karusloomakasvandustega seonduvat ja leidis, et ametisse on astunud uus valitsus ja muutunud on ka komisjoni koosseis, mistõttu otsustas küsida valitsuse seisukohta uuesti.

Karusloomakasvatuste keelamist on riigikogu maaelukomisjonilt mullu nõudnud nii MTÜ Loomade Nimel, loomaõiguslusorganisatsioon PETA kui ka Eesti moeloojad.