Eesti fondivalitsejate varade maht kerkis esmakordselt üle 5 miljardi euro

Hallatavatest varadest moodustasid 96 protsenti kollektiivportfellid ehk nii enda kui ka teiste valitsejate fondid, mille investeeringuid juhitakse allhanke korras. Allhanke kliendivarade maht kasvas kvartali jooksul 2 protsenti üle 1 miljardi euroni, teatas finantsinspektsioon.

Fondide turuväärtus suurenes kolmanda kvartali jooksul 4,2 protsenti ulatudes 3,8 miljardi euroni. Kõige kiiremini kasvas kinnisvara- ja aktsiafondide väärtus, kuigi need moodustavad fondide kogumahust suhteliselt väikese osa.

Kõige suurema osakaaluga fondide, kohustuslike pensionifondide turuväärtus kerkis kvartaliga 3,2 protsenti ja ulatus 3 miljardi euroni. Vabatahtlike pensionifondide väärtus suurenes samal ajal 2,4 protsenti. Ainsana vähenes endiselt intressifondide väärtus.

Kuigi fondivalitsejad teenisid kolmandas kvartalis suuremat kasumit kui tavaliselt, sektori varade maht vähenes: teise kvartaliga võrreldes 0,7 protsenti ja moodustas 155,5 miljonit eurot. Seda mõjutas kahe turuosalise – LHV Varahalduse ja Danske Capitali – ühinemine, mis muu hulgas kahandas sektori koondbilansis finantsinvesteeringute mahtu ja suurendas immateriaalse vara mahtu.

Fondivalitsejate puhaskasum oli kolmandas kvartalis 6,2 miljonit eurot, mis on 30 protsenti suurem kui teises kvartalis. Püsikulud ei ole eriti muutunud, samas kui neto teenustasutulud on kasvanud. Kasumi kasvu on toetanud ka finantstulude suurenemine. 2016. aasta esimese kolme kvartali kasum oli 13 miljonit eurot ehk 9 protsenti suurem kui aasta varem.

Fondivalitsejatele seatud usaldatavusnõudeid täitsid kolmanda kvartali lõpus kõik turuosalised. Lisaks täitsid kõik kohustuslike pensionifondide valitsejad neile kehtivat oma osakute omamise nõuet. Fondivalitsejate sektori kapitaliseeritus püsis väga hea: omavahendite nõude kaetus kvartali jooksul eriti ei muutunud ja oli 330 protsenti.