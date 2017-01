Harju Elektri juht: kust see kriis tuleb?

Viimaste kuude jooksul kolmanda suurlepingu sõlminud Harju Elekter teatas, et võtab tellimusmahu täitmiseks sisse koha PKC Eesti käsutusest vabanevates tootmishallides Keila Tööstuspargis, kirjutab Äripäev.

«Praegu võib tunnetuslikult öelda oma põhiturgusid vaadates, et näiteks Soomes ja mujal, et kõik on positiivne ja nokk ülespidi, » rääkis Allikmäe, lisades, et viimased 10 aastat näitavad kindlasti seda, et kriis on seotud mingi geograafia ja tegevusvaldkonnaga.

Allikmäe esitas küsimuse, et kust peaks praegu kriis tulema? «Soomes selles segmendis läheb praegu väga hästi ja on seda olnud juba pikemat aega nii. »

Loe pikemalt Äripäevast.