Eestlaste Inbank sai Poola finantsinspektsioonilt tegevusloa

Inbanki juriidiliseks tegevusformaadiks Poolas on panga filiaal, mis võimaldab välisriigis pakkuda hoiuseid, tarbimislaene ja järelmaksu. Praegu kuulub Inbanki Poola filiaali meeskonda kaheksa inimest.

Poola filiaali tegevjuhiks on Maciej Pieczkowski, kes enne Inbankiga liitumist juhtis GE Capital Internationalile kuuluva Bank BPH jaetoodete divisjoni, teatas Inbank börsile.

Maciej Pieczkowski sõnul on praegu Poolas uue pangafiliaali tegevuse alustamiseks soodne aeg. «Poola majanduslikku olukorda iseloomustavad suuresti positiivsed faktorid: prognoositud kolme protsendi suurune majanduskasv, tarbijakindluse tõus, majapidamiste kasvavad sissetulekud ning laenude parem kättesaadavus madalate intresside keskkonnas,» kirjeldas Pieczkowski.

Inbanki tegevjuhi Jan Andresoo sõnul on Poola tarbijakrediidi turu maht on üle 35 miljardi euro ning lisaks krediidiportfelli kasvule on paranenud ka krediidikvaliteet. Tegevusloa taotlemise protsess möödus Inbanki jaoks ilma suuremate takistusteta.

2015. aasta aprillis pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja suure partnervõrgustiku kaudu. Ettevõte sai alguse 2010. aastal, kui loodi finantstehnoloogia- ja järelmaksuettevõte Cofi. Inbankil ja tema sidusettevõtetel on Eestis ligi 160 000 aktiivset kliendilepingut.