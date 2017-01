RMK lubab, et uus tselluloositehas riigimetsa raiemahte ei mõjuta

Kallas nimetab tehase rajamise plaani võimsaks ja kauaoodatuks, sest turg on seda ammu oodanud. «Tunnistan, et need investorid ei ole ainsad, kellel puidu töötlemata kujul välja vedamine hinge on kriipinud – metsakasvataja, kelle töö tulemus seni vähemalt osaliselt väärtustamata on jäänud, on tegelikult olukorrast emotsionaalselt kõige enam häiritud olnud,» tõdeb Kallas, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Praegu viiakse Eestist välja kaks miljonit kuupmeetrit töötlemata ümarpuitu ja miljon kuupmeetrit saetööstuste haket, kokku kolm miljonit kuupmeetrit, mis ongi investorite kavandatava tehase puiduvajaduse kogumaht, mistap raiemahtu tõstma ei pea, vaja on üksnes puit otse tehasesse suunata, mis võimaldaks seda enne eksporti väärindada, et sektori ekspordikäivet ja kasumit tõsta.

«Riigimetsa raiemahtusid ei mõjuta kavandatav investeering mitte kuidagi,» rõhutab Kallas. «Meie ootus on eelkõige seotud sellega, et ka paberipuidu turul, sarnaselt palkidega, toimub hindade ühtlustumine Läänemere piirkonnas. Praegu on hindade vahe Soome ja teiste Põhjamaade ning Eesti paberipuidu turul ca viis eurot kuupmeetri kohta meie kahjuks,» ütleb Kallas.

