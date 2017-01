Hanschmidt: Infortar tõmbab tänavu investeeringutega tagasi

«Kindlasti tuleb see aasta investeeringute mõistes tagasihoidlikum. Tegeleme peamiselt juba tehtud investeeringute käigushoidmise ja arendamisega,» rääkis Infortari juht Ain Hanschmidt. Siiski kavatseb ettevõte investeerida ka sel aastal 50-60 eurot.

Missugused on alanud aasta suurimad ostud ja investeeringud, Hanschmidt täpsutada ei soovinud, kuna aeg pole veel küps. «Tahame kõige pealt asja ära teha ja siis teada anda. Estonian Airiga ju niimoodi läks, et hakkasime sellest varem rääkima ja jäime lõpuks ka ilma.»

Ühe olulise plaanina tõi ettevõtja välja Tallink City järgmise osa arendamise. Möödunud aasta lõpus avati Lasnamäel 10 miljoni eurone tennisekeskus. «Sel aastal soovime aktiivselt käima saada kaubandus- ja meelelahutuskeskuse projekti. Loodame, et saame sel aastal rentnikega lepingud sõlmitud, pärast mida saab ka ehitama hakata,» ütles ta. Uue keskuse pind on 100 000 ruutmeetrit ja see läheb maksma üle 100 miljoni euro.

Kuigi Hanschmidt möönis, et Tallinnas on juba palju kaubanduskeskuseid, jäävad neist suuremad ja olulisemad kesklinna ja Lääne-Tallinna. Lasnamäel tegutseb praegu Lasnamäe Centrum, aga Tallink City keskus tuleb oluliselt suurem.

Kui mõni aasta tagasi sihtis Infortar praeguseks pankrotistunud riiklikku lennufirmat Estonian Air, siis praegu tegutseva lennufirma Nordica vastu investeerimiskontsernil huvi puudub. «Nad on nii värske ettevõte ja alles otsivad oma liine ning koostööpartnerid. Praegu meil puudub huvi neid osta. Küll aga oleme nõus vaatama seda 3-4 aasta pärast,» rääkis Hanschmidt.

Möödunud aasta oli Infortarile läbi ajaloo üks suurimaid investeeringu aastaid. Kontsern investeeris 343 miljonit eurot, suurimad kapitalipaigutused olid Tallinki uue LNG-kiirlaeva Megastari ost ning Eesti Gaasi aktsiate omandamine.