Infortar investeeris mullu 343 miljonit eurot

«Oli investeeringute aasta, suurim peale kümme aastat tagasi toimunud Silja Line soetamist. Kõik investeeringud sai tehtud Eesti majandusse ning usus selle arengusse,» märkis AS Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Ta lisas, et aasta algas 15 000 ruutmeetri suuruse logistikakeskuse avamisega ning lõppes sama suure spordikeskuse valmimisega Lasnamäel. «Sinna vahele jäid mahukad investeeringud laevandusse, energeetikasse, trükitööstusse ja teistesse sektoritesse,» kirjeldas Hanschmidt.

Alanud aasta üks olulisemaid projekte on Tallink City arendus. «Tallinna idapiiril suurt kaubandus- ja meelelahutuskeskust pole ning praegu peame eelläbirääkimisi rentnikega, huvi selle projekti vastu on suur,» ütles Hanschmidt.

Lisaks jaanuari lõpus Tallinn-Helsingi liinile tuleva, 230 miljonit eurot maksva LNG-kiirlaeva Megastar investeeringule omandas Infortar möödunud aastal 70 miljoni euro eest Eesti Gaasi aktsiad Fortumilt ja Gazpromilt, ehitas Lasnamäele Tallinki logistikakeskuse ja suurima erakapitalil põhineva spordihalli.

Aasta jooksul ühendati trükikojad Vaba Maa ja Printon, avati Hiiu tervisekeskuse esimene etapp ning uuendati Tallink Takso autosid ja võeti kasutusele maagaasil sõitvad taksod. Peagi avatakse Tallinna vanalinnas Tai tipprestoran NOK NOK.

AS Infortar on 418 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, kinnisvara, hotellindus, taksondus ja trükitööstus. Infortari gruppi kuuluvate ettevõtete konsolideeritud käive ulatus 2016. aastal 1,2 miljardi euroni, ettevõtetes töötas kokku üle 8000 inimese.

Lisaks 38-protsendilisele osalusele Tallink Grupis kuuluvad Infortari investeeringute portfelli ka ASi Eesti Gaas aktsiad, ligikaudu 90 000 ruutmeetrit erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 ruutmeetrit maad Tallinnas ja selle ümbruses.