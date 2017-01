Alkotootjate liit sai uue juhi maksu- ja tolliametist

Triin Kutberg / Foto: alkoholitootjate ja maaletoojate liit

«Näen alkoholitootjate ja maaletoojate liitu riigisektorile väärtuslikku informatsiooni, analüüsi ja prognoosi pakkuva partnerina nii uue seadusandluse loomisel kui ka olemasolevate regulatsioonide ümbervaatamisel,» sõnas liidu vastne tegevjuht Triin Kutberg. Ta lisas, et liit panustab alkoholi liigtarbimise vähendamisse ning soovib arendada tõhusaimate meetmete leidmisele suunatud diskussiooni.

Kutberg töötas enne alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi kohale asumist alates 2010. aastast maksu- ja tolliametis nii tulude osakonna juristi kui ka sissenõudmise erimenetluse talituse juristi ja peajuristina. Kutberg on omandanud magistrikaadi Tallinna Tehnikaülikooli Õigusinstituudis ning lõpetanud sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli erialal.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu senine tegevjuht Nele Peil asus 2017. aastast tööle kaupmeeste liidu tegevjuhina.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liitu kuulub 12 ettevõtet: AS Liviko, Altia Eesti AS, Pernod Ricard Estonia OÜ, AS Prike, Tridens AS, Estonian Spirit OÜ, AS Remedia, Amber Distribution OÜ, Dunker Estonia OÜ, AS Avallone, AS Coca-Cola HBC Eesti ning assotsieerunud liige Brown-Forman Netherlands B.V.