Alustati Rail Balticu Muuga kaubaterminali tasuvusanalüüsi

Muuga kaubaterminali tasuvusanalüüsi eesmärk on välja selgitada kaks kõige kasutoovamat ja realistlikumat lahendust Muuga multimodaalse kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste osas, võttes aluseks kaubavoogude nõudluse pikaajalise analüüsi Rail Balticu võtmes ja seda aastani 2055.

«Et Muuga sadamas arendatav multimodaalne kaubaterminal on Rail Balticu algus- ja lõpp-punkt maismaal, siis on väga oluline, et siin toimuks sujuv, tõrgeteta ning mõõduka kuluga kaupade käitlemine laevadelt rongile ja vastupidi,» selgitas valdusettevõtte Rail Baltic Estonia tegevjuht Indrek Orav tasuvusanalüüsi vajadust.

Nii Muuga sadam kui Rail Baltic raudtee kuuluvad Euroopat ühendavasse TEN-T transpordivõrku. Indrek Orav tõi siinjuures välja, et planeeritud multimodaalne terminal annab Eesti majandusele uue arengutõuke, luues uusi võimalusi sadama laiendamiseks, uute kaubagruppide teenindamiseks ja andes Eestile olulise impulsi uute investeeringute näol.

Orava sõnul on kõnealune teostatavus-tasuvusanalüüs on vaid üks näide Rail Balticu projekti raames läbiviidavatest tegevustest. «Nimetatud Muuga kaubaterminali analüüsiga keskendume sellele, kuidas siduda Rail Baltic parimal viisil Harjumaal olemasoleva infrastruktuuriga nagu Eesti Raudtee ja maantevõrk, rääkis Orav.

Ta lisas, et oluline on, et tekkiv kaubaterminal arvestaks maksimaalselt Eesti tootjate, terminalide ja logistikaettevõtete vajadusi ning looks võimalusi tulevikuks.

«Muuga terminal on Rail Balticu trassiosa tähtsaim kaubaterminal, mis toob lisaks ida-lääne suunal liikuvatele kaupadele siia ka põhja-lõuna suuna liikuvad kaubakogused ja sellega täiesti uued kasvuvõimalused siinse regiooni majanduse jaoks. Civittal ja Deutsche Bahnil on suur au seista nõu ja jõuga nii suurte muutuste juures,» ütles Civitta Eesti ASi juhtivkonsultant Meelis Niinepuu.

Civitta on Eesti ärikonsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Serbias, Rumeenias ja Suurbritannias. Deutsche Bahn on Saksa riigile kuuluv rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte.