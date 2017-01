Fondihaldur: aktsiaturgude palju oodatud korrektsioon võib tulemata jääda

«Esimene poolaasta võiks kujuneda aktsiainvestorile positiivseks ja isegi oodatav korrektsioon tundub esialgu liiga pikisilmi oodatud, et selles ülearu kindel olla,» kirjutas Hänni Kawe Kapitali neljanda kvartali kokkuvõttes, vahendab Äripäev.

Hänni juhtis tähelepanu Goldman Sachsi prognoosile, mille järgi kulutavad S&P 500 ettevõtted 2017. aastal aktsiate tagasiostudele ca 780 miljardit dollarit, mis on 30 protsenti enam kui eelmisel aastal. Maht peaks suurenema maksureformi ja ülemere hoitud rahavarude USAsse naasmise tulemusena.

Lisaks sellele on pärast Trumpi valimisvõitu materialiseerunud raha rotatsioon võlakirjafondidest aktsiafondidesse, kus on varasemalt toimunud pikalt raha väljavool. Ka investorite rahavaru on suur, kuna aasta alguses institutsionaalsete investorite poolt portfellides hoitud viis protsenti rahavaru on vastandina seitsmele eelnenud aastale tavalisest suurem.

Loe lähemalt Äripäevast.