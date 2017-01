Vare miljardiinvesteeringust: riik saab aidata mitte-kottimisega

Eile avalikkust miljardilise puidutööstuse ehitamiseplaanist teavitanud Sylvesteri taustaga metsatöösturite algatuse puhul on ettevõtja Raivo Vare hinnangul kindlasti alguses tegemist investorite riskiga, kuid kui projekt on ette valmistatud, siis tulevad strateegilised investorid või finantsinvestorid juba hea meelega kaasa, vahendab Äripäev.

«Sellise suurusjärgu projekti puhul on algsed projektikulud päris suured, mõnedki miljonid. Hea, et Silvesteri tiim seda riski on otsustanud võtta,» märkis Vare, kes muidu leiab, et kindlasti oleks selle projekti näol tegemist Eesti sajandiinvesteeringuga.

Riik saaks Vare sõnul aidata ka lihtsate asjadega: «Esiteks, aidata koolitada osa spetsialiste tehasele. Teiseks mitte kottida lubade ja kooskõlastustega, sest selle taha poevad kõik konkureerivad grupihuvid - ning neid tuleb palju - ja läheb lahti kõva vastutöötamine kohe kindla peale.»

