Pankrotipesast mõisa päästnud ettevõtja peab laienemisplaani

Aastapäevad kasutuseta seisnud Pidula mõisahoone käivitusperiood tuleb uue omaniku sõnul rahulik, kuigi juba on kindel, et jätkatakse pooleli oleva majatiiva ehitusega eesmärgil suurendada senist tubade arvu 12ni ja voodikohtade arvu 30ni, vahendab Saarte Hääl.

Küll nentis Kriisa, et Pidula mõisa puuduseks on selle väiksus ja sellisena on teda tõsise majandusüksusena keeruline pidada. «Peame jõudma sinnamaale, et saaks teenust pakkuma hakata viie-kuuekümnele inimesele, muidu jääb tulubaas liiga väikeseks,» märkis ta. Toitlustamisest rääkides nentis Kriisa, et selles osas võtavad uued omanikud tõenäoliselt aja maha ja vaatavad hiljem, mismoodi ja millises mahus see käima panna.

Küsimusele, miks Kriisa Pidula mõisa ostis, vastas mees, et mõisad on talle väga pikalt südamelähedane teema olnud ja kuna tema äripartnerid tegelevad Soomes kinnisvaraga, on neilgi olnud pikalt huvi vanade hoonete vastu.

