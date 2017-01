Riik käivitab mahe-Eesti programmi

Maaeluministeerium tutvustas teisipäeval ettepanekut luua Organic Estonia programm, mis annaks sisu puhta ja maheda riigi kuvandile, ühendades mahemajanduse sertifitseeritud valdkonnad süsteemselt tervikuks.

«Eesti riigi kuvandi üks alustaladest on puhas keskkond, mida võiks senisest palju paremini kasutada, et muuta mahesektor arvestatavaks majandus- ning ekspordiharuks,» rääkis ministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. «Seejuures ei räägi me üksnes mahepõllumajandusest ja –toidust, vaid ka teistest mahesektoritest nagu näiteks ökoturism või loodusfarmaatsia.»

Mahemajanduse programmi Organic Estonia eesmärk on kasvatada 5 aastaga maheeksport vähemalt 100 miljoni euroni, luues ligikaudu 800 töökohta maapiirkondades põllumajandussfääris ning saavutada mahetunnustus 51 programmi riigi pindalale.

«Mahetoodangu järele on maailmas üha kasvav nõudlus, kuid väikeriigina peame hoolega kaaluma, mida on mõttekas toota ja kuhu seda müüa. Seepärast on programmi esimeses etapis kavas töötada välja konkreetne maheekspordi suurendamise tegevuskava, mis hõlmaks ekspordipotentsiaaliga mahetoodete ja nende võimalike sihtturgude analüüsi,» lisas Suu.

Ideekavand näeb ette, et mahemajanduse tervikprogramm hõlmaks ka teisi valdkondi lisaks mahepõllumajandusele, -toidule ja –toitlustamisele, nagu mets ja bioressurss, öko- ja loodusfarmaatsia, öko- ja terviseturism, innovatsioon, teadus ja haridus.

Kohtumisel osalenud toetasid maaeluministeeriumi ettepanekut moodustada Organic Estonia programmi käivitamiseks meeskond, kes töötab välja mahemajanduse terviklahendused ning kaasab projekti kõikide vajalike ministeeriumite ja asutuste kompetentsi, et tagada idee kiire elluviimine ning mahepõllumajanduse hoogustamine koos ekspordivõimekuse kasvuga.

Eesmärk arendada mahetoodete- ja teenuste eksporti on sõnastatud nii valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 2016-2019, Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis kui ka Vabariigi Valitsuse tegevuskavas aastateks 2016-2019 järgmiselt: kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti.

Kohtumisele olid kutsutud põllumajandus-, toidu- ja mahepõllumajandussektori organisatsioonide esindajad, turismi- ja metsandussektori organisatsioonide, toitlustajate, Eesti Peakokkade Ühenduse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, ja kaubandus-tööstuskoja esindajad.