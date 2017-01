Mustamäe ja Nõmme piirile kavandatakse uuselamurajooni

Detailplaneering hõlmab 10,61 hektari suuruse maa-ala, kuhu kavandatakse kahekorruselised väikeelamud ja 3–6-korruselised korterelamud ning kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ja 2-korruseline parkimismaja, teatas raepress.

Planeeritav maa-ala asub osaliselt Mustamäe ja osaliselt Nõmme linnaosas Mäepealse tänava, Lossi tänava, Trummi tänava ja Kadaka puiestee vahelisel alal Mäepealse tänava ja Kadaka puiestee ääres. Planeeritav ala külgneb vahetult Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga.

Hoonestusalade määramisel on arvestatud ümbritsevat keskkonda ja väärtuslikku kõrghaljastust, piirkonda kavandatud ja rajatud hoonestust. Hooned on kavandatud põhimõttel, et planeeritud majade vahel oleks ruumi ja avatust. Haljastuse osakaal on planeeritavatel kruntidel 50 protsenti ja enam.

Maa-alal säilitatakse ka Kivinuka mets, kuhu on võimalik rajada laste mänguväljak ja on tehtud ettepanek võimaliku liikumisraja asukohale. Krundil on ettenähtud kolme reservpuurkaevu võimalikud asukohad ja on lubatud rajada puurkaevudega seotud ehitisi.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse 18. juuni 2014 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimus 30. oktoobril 2014 Mustamäe linnaosavalitsuses.