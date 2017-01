Rohelised: puidu rafineerimise tehase ehitusplaanides on korruptsioonihõngu

«Kavandades suuri investeeringuid puidutööstusse, tuleb nii investoritel kui ka riigil arvestada sellega, et puit on vaid üks metsa saadustest, mille kasutus ei tohiks halvendada metsa pakutavaid loodushüvesid. Investeeringud puidu senisest tõhusamasse väärindamisse on iseenesest teretulnud, aga neid ei tohi kasutada raiemahtude suurendamise õigustamiseks,» märkis erakonna liige Aleksei Lotman.

Kavandatava projekti investoriks on teiste hulgas märgitud Eesti üks suurimaid metsaomanikke, Metsatervenduse OÜ omanik Mati Polli, kes roheliste hinnangul seisnud mittesäästliku metsanduspoliitika eest.

Polli oli mõni nädal tagasi senise metsanduspoliitika vastase meeleavalduse toimumise ajal RMK nõukogu esimees ning ta on Eesti Metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse liige.