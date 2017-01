Kirjanen peab endiste Sylvesteri meeste miljardiinvesteeringut mõistlikuks

«See on igavesti vahva idee. Paberipuu kasutamine toote tegemiseks on selgelt parem kui ära põletamine. Graanul Investiga isegi oleme mõelnud biokeemia suhtes edasi liikuda. Ressurss on olemas, aga projekte on ennegi olnud ja see on üsna keeruline,» ütles Kirjanen BNS-ile. Ta märkis, et pole plaanitava projekti detailidega veel ennast täpsemalt kurssi viinud.

Plaanitav tööstus kasutaks aastas sisendina 3 miljonit tonni puitu. «Täna peaks see 3 miljonit printsiibis turul olemas olema, praegu see eksporditakse ümarpuiduna. Küsimus on selles, kas see on võimalik ühte kohta kokku saada. Toorpuidu transport on suhteliselt kallis lõbu,» märkis Kirjanen.

«Olles Eestis tehaseid ehitanud viimasel ajal ma arvan, et kui vaadata meie keskkonnanõudeid, saab see olema omaette väljakutse. Kui rääkida 3 miljonist tihumeetrist, siis täna Eesti Energial on ka plaan teha 3 miljonit tihumeetrit – mingeid valikuid tuleb kellelgi hakata tegema,» sõnas Kirjanen.

Otsest konkurenti Kirjanen plaanitavas tööstuses Graanul Investile ei näe. «Mingeid kattuvaid osasid kindlasti on, aga ma arvan, et me pigem peaks üksteist toetama kui konkureerima. Tooraine ressursivajadus on ikka täiesti erinev,» sõnas ta. Pigem on uue tööstuse konkurendid välismaal, täpsemalt Skandinaavias.

Samas on Kirjaneni sõnul omaette küsimu poliitiline stabiilsus. «Kui vaadata kasvõi meie maksupoliitikat viimasel ajal, siis rahvusvahelist investorit veenda siia investeerima olukorras, kus poliitikutel on kogu aeg soov keskkonda muuta, saab olema suhteliselt keeruline,» märkis ta.

Plaanitav tehas peaks investorite sõnul tootma 25 protsenti rohkem taastuvenergiat, kui ise tarbib, ning suurendama taastuvenergia tootmist Eestis 34-45 protsenti.

Miljardi euro eest 2022. aastaks Eestisse puidurafineerimistööstust rajada plaaniv investorite grupp alustab tehase rajamise ettevalmistustega juba 2017. aasta alguses, ettevalmistamine võib aega võtta kuni kolm aastat.

Investorite poolt on tööstuse rajamiseks oktoobris asutatud ettevõte Est-For Invest OÜ. Ettevõtte omanikeringi kuuluvad metsa- ja puidutööstuskontsern AS Lemeks, Caspar Re OÜ, Ivard OÜ, Kaamos Group OÜ, OÜ Combiwood ja OÜ Tristafan.

Firma tegelikud kasusaajad on ettevõtjad Tiit Nilson, Peeter Mänd ja Kaido Jõeleht ja Mati Polli, kellest igaühele kuulub firmast 16,67 protsenti, ning Jüri Külvik, kelle osalus on 12,97 protsenti.