Estonian Cell: plaanitav puidutööstus poleks meile konkurent

«On raske peale emotsionaalse kommentaari midagi öelda. Investeerimisplaan on muljetavaldav ja see oleks väga suurepärane, kui Eestisse sellise mastaabiga tööstusinvesteering tuleks,» ütles Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe BNS-ile.

«Kuna meil puudub informatsioon selle kohta, et nad kavatseksid haavapuidu tarbimises konkurendiks saada, siis ei näe me kokkupuutepunkte. Kui võtame üle maailma paberi puitmassi, tselluloosi tööstused, siis seal on mitmekümnetes miljonites tonnides toodang. Kui Estonian Cell on seal komakohaga, siis see tehas oleks kindlasti suurem, aga nende toodang pole meie otsene konkurent ei toodangu ega sisendi osas,» sõnas ta.

«Praegu ei ole kokkulepet, mis võiks olla Eestis lubatav raiemaht. Mõnede arvates on see 9 miljonit, teiste arvates üle 14 miljoni kuupmeetri aastas. Mul ei ole põhjust kahelda, et kõrgem number oleks jätkusuutlik, ja seda arvestades mahub see tehas Eesti turule ära,» märkis Lahe.

Grupp metsatööstuse investoreid plaanib 2022. aastaks Eestisse rajada puidurafineerimistööstuse, mille tootmisvõimsus oleks 700 000 tonni ning toorainena tarbitava puidu maht oleks 3 miljonit kuupmeetrit aastas. «Tehase täpne suurus ja kontseptsioon pole veel paigas,» ütles selleks asutatud ettevõtte Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava pressikonverentsil.

Tehases plaanivad ettevõtjad hakata valmistama puidust tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini, millest saab omakorda toota erinevaid biotooteid. Planeeritava tehase toorainega varustamisest saaks projektist Est-For Investi hinnangul kasu Eesti metsaomanikud ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Tegu on kahe viimase aastakümne ühe suurima Eestisse tehtud välisinvesteeringuga rajamismaksumuses 153 miljonit eurot. Kokku on investeeritud 176 miljonit eurot. Ettevõte toodab kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse.

Ettevõttes töötab 86 inimest, kuid väärtusahelas antakse tööd 500 inimesele. Estonian Celli 2015. aasta käive töötaja kohta ulatus üle 900 000 euro. Estonian Celli ainuomanik on Austria paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.