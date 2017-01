Soomes väheneb välismaalastest ehitajate osakaal

Soome ehitustööliste ametiühingu (Rakennusliito) hiljutise tööjõu-uuringu tulemused näitavad, et Soomes kasvab järjest enam ehitustööliste arv, vahendab Yle.

Küll aga on seejuures vähenenud välismaalastest ehitusmeeste osakaal, viimase kolme aasta jooksul on see langenud 22 protsendilt 17 protsendi peale. Mullu töötas Soomes 8000 välismaalasest ehitajat. Infrastruktuuri ehitusobjektidel on välismaalaste osakaal jäänud kümne protsendi juurde.

Ehitustööliste ametiühingu esindaja Tapio Kari usub, et välismaalastest ehitajate arvu vähendamise taga on 2013. aastal vastu võetud nõue registeerida kõik ehitusobjektidel viibivad töötajad ning teavitada sellest ka maksuametit. «Ka on osad välismaist päritolu ehitusfirmad otsustanud end registreerida Soomes ja nende juhid saanud Soome kodakondsuse,» kirjeldas Kari.

Ehitusbuum on Soomes loonud tuhandeid uusi töökohti, millest lõviosa on hõivanud Soome päritolu ehitustöölised. Möödunud aastal oli ehitusettevõtete palgal ametliku statistika kohaselt 46 300 inimest, mis on 47 protsenti enam kui 2013. aastal.

Suurima kasvu on ehitussektor teinud Uusimaa piirkonnas (kuhu kuuluvad ka Helsingi ja selle eeslinnad) ja seal on hetkel käimas mitu erakordselt suurt ehitusprojekti. Kui aga vaadata suurprojektide osakaalu kõiki ehitusprojekte arvesse võttes, on nende osakaal hakanud vähenema.

Ehitustööliste tööjõu-uuringust tuleb veel välja, et oluliselt on kasvanud alltöövõtjate kasutamine. Nimelt moodustavad alltöövõtjad ja ajutised töötajad 79 protsenti kogu ehitussektoris hõivatud töötajatest. Samas kolm aastat tagasi oli see osakaal 68 protsenti. Tsiviilehituses on see osakaal 55 protsenti.

Ehitustööliste ametiühingu tööjõu-uuringus osales 206 ehitussektori ettevõtet ja 102 infrastruktuurisektoris tegutsevat ettevõtet.