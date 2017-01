Graafik: need ettevõtted täitsid enim Eesti riigi kukrut 2016. aastal

Neste Eesti maksis mullu makse 181 miljonit eurot, Kroodi Terminal 118,2 miljonit eurot ja Philip Morris Eesti 113,8 miljonit eurot, selgub maksu- ja tolliameti andmetest.

Suuremate maksumaksjate seas on veel Oiltanking Tallinn AS, AS Tartu Terminal, Sanitex OÜ, Telia Eesti AS, Orlen Eesti OÜ, Eesti Energia AS ja Maxima Eesti OÜ.

Kokku maksid mullu 87 555 äriühingut riiklikke makse 6,83 miljardit eurot.

Vaata lähemalt suurimatest maksumaksjatest äriühingute nimistut graafikult (maksu- ja tolliameti andmetel*):

*NB! Mõlemas kategoorias kajastub nii kinnipeetud tulumaks kui sotsiaalmaks. Riiklike maksude kategoorias ei kajastu kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse.