Tallinna börsi juht: soovime investor Marile õnne ja edu!

Täna alustas Postimehes tegutsemist väljamõeldud investor Mari, kes teeb päris rahaga reaalseid tehinguid. Mari on alles päris algaja investeerimismaailmas ning seepärast jagab Postimees edaspidi ka senisest rohkem investeerimisnõuandeid.

Ots ütles, et tema visioon on, et Tallinna börs on koht, kus on noteeritud kõik ambitsioonikad Eesti ettevõtted ja kus investeerivad kõik ambitsioonikad Eesti inimesed. «Oluline on seejuures see, et investorid teeksid oma otsused kaalutletult ja teadlikult, kindlustades endale täiendavaid tuluallikaid, » märkis Ots.

Ots lisas, et ajaloolistel põhjustel piirduvad meie kogemused investeerimisest ühe põlvkonnaga. «Raske on sellest tingitud vahet näiteks Põhjamaadega kiiresti tasa teha, kuna investeerimiskultuuri arendamisega on seal tehtud tööd 150 aastat, » nentis Ots. «Muide, eelmisel aastal oli kogu Euroopa IPOde ja kapitali kaasamise liider Nasdaq Nordic. See tähendab, et tegemist on pikaajalise projektiga, millest saavad kasu nii investorid, ettevõtted kui riik tervikuna - peamine on ise selle valdkonnaga järjekindlast tööd teha, sest iseenesest ei juhtu midagi. »

Seetõttu on Otsa sõnul oluline suurendada üldist teadlikkust pikaajalise investeerimise kasuteguritest ja toetada investorkultuuri väljakujunemist Eestis. « Puhas rõõm on näha, et Eesti suurima lugejaskonnaga päevaleht peab seda teemat piisavalt oluliseks ja panustab ressursse investorkultuuri arendamiseks. Soovime investor Marile ja toimetusele õnne ja edu, lubame omaltpoolt läbipaistvat ja likviidset kauplemiskeskkonda!» kinnitas Ots.

On tõsi, et ükski investeering ei ole riskivaba, märkis ta, lisades, et see tähendab, et raha ei saa kasvatada nii, et ei oleks ohtu see osaliselt või täielikult kaotada. «Riskidest arusaamine ja nendega arvestamine on üks olulisemaid eeltingimusi ja nõudeid vara kasvatamiseks, » rääkis Ots. «Näiteks seda, et ühe või teise ettevõtte aktsia maksab aasta pärast rohkem kui ta on väärt täna, ei saa keegi garanteerida. Kuid üldiselt, keskeltläbi ja pikema perioodi jooksul ettevõtted ja seega nende aktsiate hinnad ikkagi kasvavad ja toodavad aktsionäridele kasumit.»

Mõne aasta taguse finantskirjaoskuse uuringu tulemuste põhjal ei ole ligikaudu 80% eestlastest valmis võtma oma rahaga investeerimisel mitte mingisugust riski, märkis Ots. «Ühelt poolt on see mõistetav, võttes arvesse meie turumajanduse lühikest ajalugu, mitut rahareformi ning paljude jaoks ka rahaliste võimaluste vähesust. Teisalt on investeerimispelglikkus mõistagi absurdne, sest kuigi riskivaba investeeringut ei ole olemas, kaotab lihtsalt alles hoitud raha oma väärtust vääramatu jõuga täiesti riskivabalt.»

Muide, investeerimistehingu tegemiseks ei kulu rohkem aega ega hiireklikke kui internetipangas rahaülekande tegemiseks, ütles Ots. « Aga hoolimata sellest, et tehinguid teha on tõepoolest lihtsamast lihtsam, soovib igaüks meist lõpuks teha edukaid tehinguid. Ja edukate tehingute tegemiseks tuleb end kõigepealt teemaga kurssi viia. Alustuseks näiteks lae alla tasuta Finantsaabits - rahakompass.ee/raamatud, » soovitas Ots.