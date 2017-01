Korteripõud kimbutab ka maakonnakeskuseid

Üle Eesti on KV.EE-s kajastuvate müügipakkumiste arv langenud aastaga 3 protsenti ja hinnad tõusnud 4 protsenti.

«Pakkumise langus on suures osas selgitatav taas väga kiireks muutunud korterituruga,» märkis portaali juhataja Tarvo Teslon. «Tänaseks on jälle reaalsus, et pakkumised korjatakse ära n-ö lennult, paljud isegi enne avalikesse müügiportaalidesse jõudmist.»

Korterite müügipakkumiste arv portaalis KV.EE on vähenenud pea kõigis maakonnakeskustes, üksnes Narvas, Paides ja Viljandis pakuti detsembris müügiks aastatagusest rohkem kortereid.

Kui majanduskeskkond seda ei pidurda, toob pakkumiste defitsiit kaasa korterite arendusturu laienemise. See võib juhtuda nii mahuliselt kui ka geograafiliselt, sest seni on uute korterite arendused piirdunud suuresti pealinna ja selle lähiümbruse ning Tartu-Pärnuga.

Korterite pakkumishinnad käituvad majandusloogikale vastavalt. Vähenev pakkumiste arv on viinud hinnad tõusule. Korterite pakkumishinnad on aastataguse ajaga võrreldes kasvanud kõikide maakonnakeskustes peale Narva ja Jõgeva.