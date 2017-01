Leedu maksuinspektsiooni juhti kahtlustatakse korruptsioonis

BNS-i andmetel on üks tähtsamaid rahandusministeeriumile edastatud episoode seotud just Bradauskase ja MG Baltic asepresidendi Raimondas Kurlianskise sidemete ja kohtumistega, et kooskõlastada uurimisega seotut.

Mitteametliku teabe kohaselt kohtus Bradauskas peagi pärast seda, kui ta 2015. aasta aprillis maksuinspektsiooni juhiks sai, isiklikult mitu korda salaja Kurlianskisega, et arutada Vilniaus prekybas ja MG Balticus käivat maksuinspektsiooni uurimist.

Kahtlustatakse, et Bradauskas ja Kurlianskis võisid leppida kokku uurimist toimetavate töötajate mõjutamise ja Bradauskas võis Kurlianskisele vastutasuks poliitilise toetuse eest edastada maksuinspektsiooni uurimisandmeid ja nõustada, kuidas uurimine soodsalt lõpetada.

Kahtlustatakse, et Bradauskas võis mõningaid tähtsaid uurimisi kooskõlastada Vilniaus prekyba endise juhatuse liikme Diana Dominienėga.

Maksuinspektsioon uurib suvest saati Vilniaus prekyba võimalikke maksudest kõrvalehiilimisi ja teeb selles koostööd Eesti ja Läti maksuinspektsiooniga. Kohtueelse menetluse ettevõtte suhtes algatas ka Leedu peaprokuratuur, kuid katkestas selle augustis, kuna rikkumisi ei suudetud leida.

Maksuinspektsioon uuris sügisel ka MG Balticu omaniku Darius Mockuse ning kontserni nelja ettevõtte tegevust.