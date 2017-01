Eksperdid: algaja investor vajab julgustamist

Täna alustas Postimehes tegutsemist väljamõeldud investor Mari, kes teeb päris rahaga reaalseid tehinguid. Mari on alles päris algaja investeerimismaailmas ning seepärast jagab Postimees edaspidi ka senisest rohkem investeerimisnõuandeid.

«Alustav investor vajab alguses julgustamist ja toetust ning selline projekt täidab just seda eesmärgi väga hästi, » lausus LHV maakleretegevuse juht Alo Vallikivi. «Juba töötava portfelli kajastamine on ideede saamise võttes väga kasulik, kuid uusi alustavaid investoreid tuleb pidevalt juurde ning seetõttu oleks hea iga paari aasta tagant teha läbi ka päris algusest alustamine. »

Vallikivi märkis, et hetkel tundub investeerimishuvi taas kõrgpunktile lähenevat ja ta usub, et tänuväärseid lugejaid investeerimislugudele jagub. «Ohtude osas saan vaid välja tuua liigse optimismi - väärtpaberiturud liiguvad tihti vägagi kindlat tõus-langus-tõus tsüklit, mida pessimist võib vaadata ka kui langus-tõus-langus tsüklit ning portfelli loomine võib sattuda valele hetkele, seetõttu on oluline tegutsema jääda pikaajaliselt ning jagada nõu ja abi ka kehvadel aegadel, » rääkis Vallikivi.

Swedbank Marketsi valdkonnnajuhi Andres Suimetsa hinnangul on investeerimisalased rubriigid kindlasti väga tervitatavad. «Inimeste teadlikkuse tõstmine, kuidas oma raha juhtida ning finantskirjaoskuse parandamine on väga positiivne, » kinnitas Suimets. «Huvi investeerimise vastu on Eestis viimastel aastatel oluliselt kasvanud tulenevalt vähemalt osalt ka kapitaliturgude tugevusest. »

Samuti on Suimetsa sõnul madalate intressmäärade tõttu kadunud lihtsad mõistlikku tootlust pakkuvad madala riskida alternatiivid, mistõttu on investorid pidanud kaugemale vaatama ja oma teadlikkust investeerimise valdkonnas tõstma. «Ilmselt on rubriigi lugejaskond väga erineva riskivalmidusega ning teadmiste tasemega, seega on oluline kajastada põhjalikult nii võimalusi kui ka riske, » rõhutas Suimets.

Suimets lisas, et väga kasulik on kindlasti jagada valdkonna ekspertide abiga praktilist nõu, olgu teemaks algajale investorile soovituste jagamine või väärtpaberitehingute maksustamine, samuti on hea võimalus tuua lugejateni emakeelne kajastus finantsurgudel toimuvast nii meie enda börsil kui globaalselt.

Etalon Varahalduse juhatuse liige Tõnn Talpsepp märkis, et Tallinna Börsile on jõudnud vaid paar protsenti Eesti rahvastikust, mida on ilmselgelt väga vähe. «Seega on igasugune initsiatiiv, mis aitab tõsta üldist rahatarkuse taset ning näitab eeskuju, igati tervitatav, » kinnitas ta. «Investeerimine ning oma rahaasjade eest teadlik hoolitsemine on aluseks, et anda endale üldse võimalus finantsiliseks eduks, seda olenemata sissetuleku suurusest.»

Talpsepp rõhutas, et investeeringute tegemisel on küll ohtlik pimesi järgida kellegi soovitusi, sest nii soovituste kvaliteet kui soovitaja motiivid võivad olla oodatust erinevad, kuid pikas perspektiivis on investeerimisega teadlik tegelemine igal juhul kasulikum, kui raha niisama ära kulutada või arveldusarvel hoida. «Investeerimisel tuleb arvestada, et edu nõuab reeglina kogemust ning kogemusi on alati toredam kellegagi koos, olgu selleks siis Toomas, Mari või Jüri, omandada, » lausus Talpsepp.