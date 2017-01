Alexela surugaasitankla sai kasutusloa

Kuna Võru maakonnas puudub Eleringi maagaasi ülekandevõrk, tuleb maagaas tanklasse veokitega transportida. Veokitesse laetakse maagaas vedelal ehk LNG kujul. «See on ainulaadne tehniline lahendus ning kindlasti väärt eeskujuks teiste sarnaste tanklaprojektide loomisel,» selgitas Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Andreas Laane.

Tankla rajamine oli hädavajalik, et maakonnas saaks kasutusele võtta ligi aasta jõude seisnud CNG-bussid.

Laane sõnul on riigi suund gaasibusside hankimisel ainuõige. «Ajal, mil ridamisi Euroopa linnu keelab diiselautode kasutamise, on Eesti alles tegemas esimesi samme keskkonnasõbralikumate sõidukite kasutuselevõtus,» sõnas Andreas Laane.

Alexela hinnangul on transpordisektoris parimad valikud taastuvaist allikatest pärit kütustele elekter ja gaas. «Kui tänased elektrisõidukid sobivad linnades kasutamiseks, siis haja-asustatud Eestis on parim valik gaas,» viitas Andreas Laane. «Kõik CNG-tanklad saab panna tankima ka biometaani, mida on võimalik Eestis koha peal toota. Seda tehes vähendame oluliselt Eesti sõidukipargi keskkonnamõju ning panustame töökohtade tekkele maal,» viitas Andreas Laane.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel rajatud CNG-tankla on esimene surugaasitankla Võrumaal. Läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastas EL Võru CNG tankla projekti maksumusest 35 protsenti.