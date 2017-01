Fotod: algas kohus ettevõtja Rein Kilgi ja veel nelja inimese üle

Rein Kilk ütles enne istungit ajakirjanikele, et tema end süüdi ei tunnista. Tema sõnul on vara ülekandmine tütarühingusse tavaline praktika, mida teevad sajad ettevõtted. Varasemalt on Kilk süüdistusi nimetanud absurdseks ning süüdistuse sisu ebamääraseks.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt oli AS Pere 2012. aasta veebruaris olukorras, kus aktsiaselts ei olnud võimeline enam täitma oma kohustusi ning nõukogu liikmed asutasid tütarettevõtte, tõstes sinna üle aktsiaseltsile kuuluvad kinnisasjad koos tehase sisseseadega ning kaubamärgid.

Koos Kilgiga astuvad kohtu ette ASi Pere Karl Liivapuu, Kaie Raig ja Neeme Raig, keda sarnaselt Kilgiga süüdistatakse ettevõtte maksujõuetuse põhjustamises, ning Kristjan Oolo, keda süüdistatakse sellele kaasaaitamises.

2012. aasta oktoobris kuulutas kohus välja aktsiaseltsi Lõuna Toiduainetööstus (varasema ärinimega AS Pere) pankroti. Peale leivatootmise kuulusid Lõuna Toiduainetööstusele osaühingud Leivaeksport ja Pere Restoranid.

Esimeses pankroti väljakuulutamise hetkel majandustegevust enam ei toimunud. Teine firma haldas Pärnu kuursaali, Tartu Püssirohukeldrit ja kohvikut Zum-Zum, mis olid juba uutele omanikele läinud.