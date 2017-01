Elu läheb alanud aastal kallimaks

Transpordiettevõtte Est-Trans Kaubavedude juhatuse liikme Reio Engmani sõnul toob aasta hinnatõusu, sest kütus kallineb ja teed lähevad maksu alla, kirjutab Äripäev.

«Maksame raskeveoki maksu juba aastaid ja nüüd lisandub siia ka teemaks, mis pole õigesti välja töötatud – praeguses eelnõus on see alates 12 tonnist – see tekitab ebavõrdset konkurentsi.»

Hinnad tõusevad igal juhul ja keegi peab selle kinni maksma, ütles Engman ja lisas: «Mina seda omast taskust kinni ei maksa!» Loe edasi Äripäevast.