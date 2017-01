Hulgimüügifirma Kaupmees sai loa osta enamusosaluse Tridensis

AS-i Tridens töötajaskonnas muudatusi ei toimu, juhatuses jätkavad Janno Hert, Reimo Raid ja Kristiina Treu. AS Kaupmees & KO käive aastal 2015 oli 68,6 miljonit eurot ning AS-il Tridens 42,3 miljonit eurot.

Kaupmehe otsus saada 51 protsendi Tridensi aktsiate omanikuks on suunatud mõlema ettevõtte pikaajalisse arengusse ning kasvu, teatasid ettevõtted mullu detsembris. Tehing võimaldab Tridensil kõigil Baltimaade turgudel positsioone tugevdada ning varasemast jõulisemalt kasutada ära Läti ja Leedu suurt potentsiaali. Tehingu maksumust osapooled ei avalda.

Kaupmehe juhatuse esimehe Mart Relve sõnul soovib Kaupmees kasvada Eesti suurimaks esmatarbekaupade hulgikaubandusgrupiks. «Tehinguga tugevdame oma liidripositsiooni toitlustussektoris ning Eesti horeca turul,» ütles Relve. «Kindlasti näeme kiiremaid kasvuvõimalusi ka Läti ning Leedu turul,» lisas ta.

Tridensi juhatuse liikme Janno Herdi sõnul tahab ettevõte finantsvõimenduse toel muutuda suuremaks ja mitmekülgsemaks distribuutoriks, laienedes koostöös Kaupmehega tugevamalt ka teistesse esmatarbekaupade sektoritesse.

«Tehing on suure perspektiiviga koostöö algus ja selle vilju saame maitsta tulevate aastate jooksul,» ütles Hert. «Meil on mitmeid põnevaid kokkupuute- ja koostöökohti, kus koos tegutsedes suudame olla efektiivsemad, kuid täpsemalt rääkida on veel vara. Oma kahe põhivaldkonna kõrval keskendub Tridens varasemast enam ka toidu- ja esmatarbekaupadele, et nende positsiooni tugevdada,» sõnas ta.

Kaupmehe poolt nõustasid tehingut advokaadibüroo Eversheds Ots & Co ning PwC Advisory. Tridensi finantsnõustaja oli KPMG Corporate Finance ja juriidiline nõustaja KPMG Advokaadibüroo.