Tuleva: kogumispensionite seaduse eelnõu ei kasvata konkurentsi

Ühistu märkis rahandusministeeriumile saadetud kirjas, et eelnõu ei suurenda märkimisväärselt praktiliselt olematut ehk kolme pakkujaga turukonkurentsi, sest ei ava uusi võimalusi pakkuda paindlikumaid väljamakselahendusi uutele turuosalistele.

"Rahvusvaheline kogemus näitab, et ainult erasektoril põhinev annuiteediturg liigub pigem turuosaliste järk-järgulise vähenemise suunas. OECD on leidnud, et konkurentsi ergutab riikliku madalate kuludega annuiteedipakkuja olemasolu, mida kasutavad näiteks Rootsi ja Singapur. Samas on konkurentsi olemasolu kogu kogumispensionide väljamaksesüsteemi olulisemaks eelduseks," märkis Tuleva.

Samuti ei loo Tuleva hinnangul eelnõu veenvaid eeldusi selleks, et teisest sambast saadavad pensionid oleksid märkimisväärselt suuremad, sest uute ja keerulisemate lepingute lisamine vähendab pensionikoguja võimet tooteid omavahel võrrelda ning endale kasulikum toode välja valida.

"Eelnõu halvendab ühistu hinnangul süsteemi läbipaistvust, sest ühest küljest suureneb süsteemi keerukust täiendavate lepingutingimuste osas olukorras, kus juba täna ei suuda pensionikoguja kindlustusfirmade pakkumistes orienteeruda, ning teisest küljest ei loo keskset infosüsteemi pensionilepingute võrdlemise jaoks," märkis Tuleva.