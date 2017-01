Eestlanna kodus plahvatas pärast laadimist kahe aasta vanune Samsungi telefon

«Mu telefoni aku oli plahvatanud, maha lennanud ja põles maas,» kirjeldas Merilyn Aesma Facebookis, kuidas ta ärkas kõva paugu ja kärsahaisu peale.

Aesma kinnitas, et tegu on telefoniga Samsung Galaxy S5, mis on ostetud ligi kaks aastat tagasi. Geenius.ee kirjutas, et praegu pole teada, kas telefoni aku võis olla saanud füüsilise kahjustuse, kas telefonis originaalaku või mõni muu, millise laadijaga telefoni laeti ja muud detailid.

«Oleme antud juhtumist teadlikud ning niipea kui sellealane esmane info meieni jõudis, kontakteerusime kohe ka telefoni omanikuga ja palusime seade esimesel võimalusel teeninduspunkti tuua,» teatas Geeniusele Samsungi Baltimaade kommunikatsioonijuht Krišjanis Ozols. «Peame kasutajate ohutust esmaseks prioriteediks ja seetõttu viime läbi põhjaliku uurimise, et selgitada välja detailne juhtunu põhjus,» lisas ta.